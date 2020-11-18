РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уфа» определится по новому контракту Алиева и Мрзляка в декабре

16:34
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков в беседе с «СЭ» рассказал о планах команды на игроков, контракты которых истекают в конце сезона.

— Пока у нас не закончились матчи в этом году, мы смотрим на всех, а потом уже определимся В декабре мы с ними сядем и определимся — будем продлевать или они начнут искать другие команды, — сказал Шайбеков «СЭ». — У нас среди этих игроков Азер Алиев, Алексей Никитин, Филип Мрзляк, плюс игроки, которые находятся в аренде в других клубах.

Мы следим за всеми. Как начнется пауза в чемпионате, сядем и обсудим с ними контрактные дела. (Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир