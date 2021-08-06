«Локомотив» в меньшинстве ушел от поражения в матче против «Уфы»

«Уфа» на своем принимала «Локомотив» в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет в добавленное к первому тайму время: пенальти реализовал полузащитник Олег Иванов.

Главный арбитр встречи Иван Сиденков назначил одиннадцатиметровый после подсказки ВАР. При этом он показал вторую желтую карточку полузащитнику «Локо» Дмитрию Баринову, который допустил нарушение правил в своей штрафной.

Во второй половине «Локомотив» смог сравнять счет: автором гола стал вышедший на замену нападающий Виталий Лисакович.

«Локомотив» потерял первые очки в сезоне. Теперь у московской команды стало 7 баллов. А «Уфа» после неудачного старта набрала первое очко в чемпионате.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

«Уфа» — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (1:0)

Голы: Иванов, 45 — с пенальти (1:0). Лисакович, 73 (1:1).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Бауэр, Иванов, Кротов (Голубев, 70), Камилов (Саплинов, 70), Мрзляк (Бизоза, 90+2), Агаларов (Никитин, 90+1), Касинтура (Алиев, 80).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбус, Пабло, Сильянов (Едвай, 46), Баринов, Жемалетдинов (Живоглядов, 67), Рыбчинский (Миранчук, 74), Куликов, Магкеев, Смолов (Зе Луиш, 74), Камано (Лисакович, 66).

Предупреждения: Камилов, 15. Баринов, 22. Касинтура, 45+3. Пабло, 58. Агаларов, 64. Магкеев, 66. Зе Луиш, 88. Голубев, 90+4.

Удаление: Баринов, 45+6.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Образко, Ширяев (оба — Ставрополь).

ВАР: Турбин (Дмитров). Стипиди (Краснодар).

6 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».