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«Уфа» — «Крылья Советов»: самарцы забили два гола за пару минут

17:02
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«Крылья Советов» открыли счет в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». В первом тайме отличился защитник Никита Чернов.

Он откликнулся на навес с фланга, выиграл верховую борьбу и головой переправил мяч в ворота.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

А через пару минут преимущество самарцев увеличил полузащитник Максим Глушенков. Он удачно подставил ногу под удара партнера по команде и отправил мяч мимо вратаря соперника.

Уфа — Крылья Советов

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Иван Шитик все материалы автора

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