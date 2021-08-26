«Крылья Советов» открыли счет в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». В первом тайме отличился защитник Никита Чернов.

Он откликнулся на навес с фланга, выиграл верховую борьбу и головой переправил мяч в ворота.

А через пару минут преимущество самарцев увеличил полузащитник Максим Глушенков. Он удачно подставил ногу под удара партнера по команде и отправил мяч мимо вратаря соперника.