«Уфа» — «Крылья Советов»: самарцы забили два гола за пару минут
17:02
«Крылья Советов» открыли счет в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». В первом тайме отличился защитник Никита Чернов.
Он откликнулся на навес с фланга, выиграл верховую борьбу и головой переправил мяч в ворота.
А через пару минут преимущество самарцев увеличил полузащитник Максим Глушенков. Он удачно подставил ногу под удара партнера по команде и отправил мяч мимо вратаря соперника.
Читайте также
6
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю