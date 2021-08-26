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«Спартак» — «Сочи»: где смотреть и во сколько начало трансляции

17:00
«Спартак» на своем поле примет «Сочи». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» на своем поле примет «Сочи». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четверг, 26 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне красно-белые взяли всего одно очко в противостоянии с сочинцами. В последний раз в рамках премьер-лиги «Спартак» обыгрывал «Сочи» в июле 2019 года.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Спартак» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.

Спартак — Сочи

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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