В четверг, 26 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне красно-белые взяли всего одно очко в противостоянии с сочинцами. В последний раз в рамках премьер-лиги «Спартак» обыгрывал «Сочи» в июле 2019 года.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Спартак» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.