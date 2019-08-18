«Уфа» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч. Еременко остался в запасе
15:26
Стали известны стартовые составы на матч шестого тура чемпионата России «Уфа» — «Ростов».
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Алиев, Фомин, Емельянов, Карп, Игбун, Гиоргобиани.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Попов, Зуев, Глебов, Норманн, Шомуродов.
Матч начнется в 16.30 по московскому времени.
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