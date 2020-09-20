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«Уфа» — ЦСКА: видеотрансляция матча чемпионата России

12:15
«Уфа» на своем поле примет ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ. Фото ФК «Уфа»
«Уфа» на своем поле примет ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ. Фото ФК «Уфа»
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В воскресенье, 20 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В рамках РПЛ армейцы не могут обыграть соперника с сентября 2018 года, после этого команды провели три игры вничью.

Следить за матчем «Уфа» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Уфа» — ЦСКА

Уфа — ЦСКА

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