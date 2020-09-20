«Уфа» — ЦСКА: видеотрансляция матча чемпионата России
12:15
В воскресенье, 20 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.
В рамках РПЛ армейцы не могут обыграть соперника с сентября 2018 года, после этого команды провели три игры вничью.
Следить за матчем «Уфа» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Уфа» — ЦСКА
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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