В воскресенье, 20 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет ЦСКА. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В рамках РПЛ армейцы не могут обыграть соперника с сентября 2018 года, после этого команды провели три игры вничью.

Следить за матчем «Уфа» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Уфа» — ЦСКА