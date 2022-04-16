16 апреля «Уфа» на своем поле сыграет с ЦСКА в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Уфа» — ЦСКА. Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч Премьер». Она начнется в 13.55.

«Уфа» с 21 баллом занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — третий с 43 очками.

В первом круге армейцы обыграли уфимцев в 1-м туре РПЛ со счетом 1:0.