Заика: «Конкретный интерес был от «Зенита», но потом что-то пошло не так»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал о сорвавшемся переходе в «Зенит».

«Конкретный интерес был от «Зенита». Это было в октябре прошлого года. Как мне сказали, клубы практически обо всем договорились, но потом что-то пошло не так. Значит, так должно быть. Никаких разочарований. Просто продолжаю дальше работать. Сейчас я нахожусь в том клубе, где мне хорошо и доверяют.

Поиграть в Европе? Почему бы и нет. Спокойно к этому отношусь. Если будет предложение, то это шанс. Англия, Германия — конечно, играть там можно, но попасть туда нелегко. Сейчас мы не играем в еврокубках, и официальных матчей за сборную я пока не провел. Исходя из того, как складывается моя карьера, удивляться ничему не стоит. Буду стараться улучшать свои показатели, статистику и помогать команде. А если что-то будет, то обязательно рассмотрю эту возможность», — приводит слова Заики «РБ Спорт».

Заика выступает за «Сочи» с 2018 года. В текущем сезоне 29-летний россиянин провел 23 матча в РПЛ и сделал две результативные передачи.