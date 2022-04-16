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Заика: «Конкретный интерес был от «Зенита», но потом что-то пошло не так»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал о сорвавшемся переходе в «Зенит».

«Конкретный интерес был от «Зенита». Это было в октябре прошлого года. Как мне сказали, клубы практически обо всем договорились, но потом что-то пошло не так. Значит, так должно быть. Никаких разочарований. Просто продолжаю дальше работать. Сейчас я нахожусь в том клубе, где мне хорошо и доверяют.

Поиграть в Европе? Почему бы и нет. Спокойно к этому отношусь. Если будет предложение, то это шанс. Англия, Германия — конечно, играть там можно, но попасть туда нелегко. Сейчас мы не играем в еврокубках, и официальных матчей за сборную я пока не провел. Исходя из того, как складывается моя карьера, удивляться ничему не стоит. Буду стараться улучшать свои показатели, статистику и помогать команде. А если что-то будет, то обязательно рассмотрю эту возможность», — приводит слова Заики «РБ Спорт».

Заика выступает за «Сочи» с 2018 года. В текущем сезоне 29-летний россиянин провел 23 матча в РПЛ и сделал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-zaika-by-l-blizok-k-perehodu-v-zenit-no-v-poslednij-moment-chto-to-poshlo-ne-tak/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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26%

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X2

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
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 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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