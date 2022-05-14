Олег Кононов приехал на матч «Локомотив» — «Динамо»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов приехал на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Динамо».

— Приехали просматривать «Локомотив» или «Динамо»?

— Я приехал смотреть на красивый футбол.

56-летний Кононов не работает с ноября 2020 года, его последним клубом была латвийская «Рига».

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 14 мая. Начало — в 16.30 (мск).