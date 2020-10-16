«Уфа» арендовала форварда загребского «Динамо»
Форвард загребского «Динамо» Комнен Андрич арендован «Уфой», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 25-летним сербом рассчитано до конца сезона.
Андрич за свою карьеру выступал за сербские «Раднички» и ОФК, португальский «Белененсиш», литовский «Жальгирис», а также хорватские «Интер» и «Динамо».
В текущем сезоне Андрич провел три матча в чемпионате Хорватии, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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