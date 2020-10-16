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«Уфа» арендовала форварда загребского «Динамо»

16:06
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Форвард загребского «Динамо» Комнен Андрич арендован «Уфой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним сербом рассчитано до конца сезона.

Андрич за свою карьеру выступал за сербские «Раднички» и ОФК, португальский «Белененсиш», литовский «Жальгирис», а также хорватские «Интер» и «Динамо».

В текущем сезоне Андрич провел три матча в чемпионате Хорватии, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

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