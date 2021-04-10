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«Уфа» — «Ахмат»: защитник грозненской команды стал автором автогола

17:08
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Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель записал на свой счет автогол в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Анхель пытался прервать прострел Вячеслава Кротова, но в подкате переправил мяч в свои ворота.

Счет в первом тайме стал 2:0 в пользу «Уфы».

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