«Уфа» — «Ахмат»: защитник грозненской команды стал автором автогола
Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель записал на свой счет автогол в матче 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы». Анхель пытался прервать прострел Вячеслава Кротова, но в подкате переправил мяч в свои ворота.
Счет в первом тайме стал 2:0 в пользу «Уфы».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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