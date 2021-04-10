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«Ростов» — «Рубин»: где смотреть трансляцию матча, во сколько начало

17:00
«Ростов» на своем поле примет «Рубин». Фото ФК «Ростов»
«Ростов» на своем поле примет «Рубин». Фото ФК «Ростов»

В субботу, 10 апреля, состоится матч 25-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

«Рубин» не может победить соперника в чемпионате с октября 2017 года. В первом круге этого сезона РПЛ «Ростов» обыграл казанцев со счетом 2:0.

Следить за матчем «Ростов» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Рубин»

Ростов — Рубин

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