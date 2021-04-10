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Агент Рыжикова прокомментировал информацию о разрыве контракта с «Тамбовом»

17:15
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Агент Алексей Сафронов прокомментировал информацию «РБ Спорт» о том, что вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков разорвал контракт с клубом.

«Уже было объявлено, что когда он разорвет контракт, тогда начнет тренировать «Красаву». Продолжит карьеру, но уже в качестве тренера. Он подавал заявку о приостановлении контракта, сейчас, может быть, договорились, но я точно не знаю. Он не может тренировать, пока не разорвет контракт. Наверное, разорвали по обоюдному. Возможно, он получил гарантийное письмо, что с ним рассчитаются до определенного числа. Я не знаю нюансов, честно. Поэтому пока не могу говорить», — сказал Сафронов «СЭ».

В сезоне 2020/2021 40-летний вратарь выступал в составе «Тамбова», но 9 марта объявил об уходе из клуба и заявил, что завершит карьеру футболиста.
В конце марта стало известно, что Рыжиков может возглавить клуб ПФЛ.

(Артем Бухаев)

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