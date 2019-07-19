УЕФА поздравил Самедова с днем рождения

УЕФА в официальном Twitter поздравил с 35-летием бывшего полузащитника "Спартака", "Локомотива" и сборной России Александра Самедова.

К поздравлению прилагается видео двух голов полузащитника в ворота "Спортинга" 17 сентября 2015 года в матче группового этапа Лиги Европы.

Самедов – чемпион России и обладатель Кубка и Суперкубка страны в составе "Спартака", а также трехкратный обладатель Кубка России в составе "Локомотива". Футболисту присвоено звание заслуженного мастера спорта за выход в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года в составе сборной России.

Во всех турнирах Самедов сыграл 366 матчей, в которых забил 61 гол и отдал 65 голевых передач. Также на протяжении карьеры выступал за "Москву", "Динамо", а также "Крылья Советов" – его последний клуб. В настоящий момент полузащитник находится в поисках нового клуба, один из возможных вариантов для продолжения его карьеры – "Сочи".