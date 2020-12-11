УЕФА поздравил Ари с днем рождения, вспомнив гол в ворота «Акхисара»

Пресс-служба УЕФА поздравила нападающего «Краснодара» Ари с днем рождения, вспомнив матч группового турнира Лиги Европы-2018/19 против «Аксихара» (2:1). Сегодня форварду исполняется 35 лет.

«Как не вспомнить его красивый гол «Акхисару». Да и вся комбинация не уступает», — подписала пост пресс-служба УЕФА.

В нынешнем сезоне Ари провел 5 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.