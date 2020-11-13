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Уциев начал тренировки в общей группе

20:07
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Защитник «Ахмата» Ризван Уциев, перенесший летом операцию на паховых кольцах, приступил к тренировкам в общей группе, сообщает сайт клуба.

Защитник ранее прошел курс лечения и восстановления, был близок к тому, чтобы начать играть в официальных матчах. Однако боли возобновились, и капитану пришлось вновь отравиться в Белград на лечение.

В нынешнем сезоне Уциев пока не выходил на поле в официальных матчах.

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