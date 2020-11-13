Уциев начал тренировки в общей группе
Защитник «Ахмата» Ризван Уциев, перенесший летом операцию на паховых кольцах, приступил к тренировкам в общей группе, сообщает сайт клуба.
Защитник ранее прошел курс лечения и восстановления, был близок к тому, чтобы начать играть в официальных матчах. Однако боли возобновились, и капитану пришлось вновь отравиться в Белград на лечение.
В нынешнем сезоне Уциев пока не выходил на поле в официальных матчах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.