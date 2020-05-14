У стадиона «Локомотива» прошел одиночный пикет с призывом к отставке Кикнадзе
Спортивный журналист Арсений Пиганов принял участие в одиночном пикете у домашнего стадиона «Локомотива» «РЖД Арена».
Пиганов опубликовал в своем Twitter фото, на котором он держит в руках баннер с надписью: «УКИК» (уберите Кикнадзе из клуба — Василий Кикнадзе, генеральный директор «Локомотива»).
14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая и руководство клуба не будет его продлевать с российским специалистом.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 41 баллом после 22 туров.
Не мог не подойти к родному стадиону.— Arseny Piganov ?? (@ArsenioArsenio) May 14, 2020
Пока так.#УКИК pic.twitter.com/no7vhgH8q2
«Локомотив» не продлил контракт с Семиным. Тренером станет Николич