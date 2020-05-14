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У стадиона «Локомотива» прошел одиночный пикет с призывом к отставке Кикнадзе

20:47
Василий Кикнадзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Василий Кикнадзе. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Спортивный журналист Арсений Пиганов принял участие в одиночном пикете у домашнего стадиона «Локомотива» «РЖД Арена».

Пиганов опубликовал в своем Twitter фото, на котором он держит в руках баннер с надписью: «УКИК» (уберите Кикнадзе из клуба — Василий Кикнадзе, генеральный директор «Локомотива»).

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая и руководство клуба не будет его продлевать с российским специалистом.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 41 баллом после 22 туров.

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