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У Шунина — сомнительный тест на коронавирус

17:26
Антон Шунин. Фото vtbrussia.ru
Антон Шунин. Фото vtbrussia.ru
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин сдал сомнительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба бело-голубых.

33-летний голкипер находится на изоляции в условиях домашнего карантина без каких-либо симптомов заболевания. Участие игрока в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» находится под вопросом. Все остальные футболисты и персонал «Динамо» сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Клуб известил о сомнительном тесте Шунина тренерский штаб сборной России, поскольку футболист был включен в заявку национальной команды на ноябрьские матчи.

Сборная России проведет в гостях заключительные матчи группового турнира Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также контрольную игру с Молдавией (12 ноября).

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15924

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