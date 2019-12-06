У Гильерме есть проблемы с ахиллом

«СЭ» — о характере повреждения вратаря «Локомотива» Гильерме.

Как стало известно, у 33-летнего голкипера воспалился ахилл. О хирургическом вмешательстве дело не идет, но определенное время вратарь пропустит.

Гильерме из-за проблем со здоровьем пропустил матч 18-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2) и не поехал на пятничную встречу 19-го тура с «Арсеналом» в Тулу.