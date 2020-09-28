Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков накануне матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» отметил, что динамовцы не реализовывают много моментов.

«У «Динамо» нет проблем с позиционным нападением. Посмотрите наши игры, атакуем мы хорошо, однако очень мало забиваем. В каждом матче есть по пять шикарных возможностей, но нужно же реализовывать свои шансы... Есть ли дополнительная мотивация, что можем выйти на третье место? Мы на все игры настраиваемся одинаково с мыслями о победе», — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».

В восьми матчах РПЛ «Динамо» забило семь мячей.