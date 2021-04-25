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У ЦСКА — 0 ударов в створ в матче со «Спартаком»

18:37
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ЦСКА нанес 0 ударов в створ ворот в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:1).

Всего армейцы нанесли 5 ударов и ни разу не попали в створ ворот красно-белых. У «Спартака» 22 удара в сторону ворот ЦСКА, из них 6 — в створ.

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками. Поражение от «Спартака» стало для красно-синих девятым в нынешнем сезоне.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры