У ЦСКА — 0 ударов в створ в матче со «Спартаком»
ЦСКА нанес 0 ударов в створ ворот в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:1).
Всего армейцы нанесли 5 ударов и ни разу не попали в створ ворот красно-белых. У «Спартака» 22 удара в сторону ворот ЦСКА, из них 6 — в створ.
ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками. Поражение от «Спартака» стало для красно-синих девятым в нынешнем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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