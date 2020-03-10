РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

У Чистякова рассечение — 15 сантиметров и легкое сотрясение мозга

13:58
Травма защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в матче с ЦСКА (3:2).
Травма защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в матче с ЦСКА (3:2).
Теги:

По данным «СЭ», травма защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в матче с ЦСКА (3:2), полученная в столкновении с партнером Максимом Осипенко, оказалась не слишком серьезной.

Удар бутсой в голову выглядел страшно, футболиста сразу заменили, однако он отделался легким сотрясением мозга и двумя рассечениями на лбу от шипов. Одно — 15 сантиметров, второе — 4. Их зашили в ростовской клинике, ночь футболист провел на базе под наблюдением врачей клуба. Через два-три дня Чистяков должен приступить к тренировкам, его участие в следующем матче с «Локомотивом» (15 марта) под вопросом. (Константин Алексеев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир