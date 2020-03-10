По данным «СЭ», травма защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова в матче с ЦСКА (3:2), полученная в столкновении с партнером Максимом Осипенко, оказалась не слишком серьезной.

Удар бутсой в голову выглядел страшно, футболиста сразу заменили, однако он отделался легким сотрясением мозга и двумя рассечениями на лбу от шипов. Одно — 15 сантиметров, второе — 4. Их зашили в ростовской клинике, ночь футболист провел на базе под наблюдением врачей клуба. Через два-три дня Чистяков должен приступить к тренировкам, его участие в следующем матче с «Локомотивом» (15 марта) под вопросом. (Константин Алексеев)