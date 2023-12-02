Тюкавин заявил, что хочет обогнать Шунина по количеству матчей за «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин не исключил, что может надолго задержаться в московском клубе.

— Вы говорили о мечте сыграть в Европе. Но как вы смотрите на путь, при котором станете легендой клуба, играя в РПЛ?

— Можно сказать, я хочу это сделать. Обогнать Шунина по количеству матчей, и войти в топ по голам за «Динамо». У меня для этого все есть — и время, и возможности, — приводит «РБ Спорт» слова Тюкавина.

— То есть отъезд в Европу — не самоцель?

— Такого, что я рвусь, думаю каждый день об этом — такого нет. Буду хорошо играть — будут поступать предложения, буду об этом думать. А сейчас зачем об этом думать, пока нет такого интереса? Когда будет бумага, и свяжутся с агентом или клубом, поверю.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года. Всего футболист провел 112 матчей за основную команду бело-голубых, в которых отметился 31 голом и 21 результативными передачами. На счету 36-летнего Антона Шунина 358 игр в составе «Динамо».