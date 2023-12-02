Агент Тюкавина: «Сумма отступных в 20 миллионов евро для европейских клубов близка к реальности»

Агент Тюкавина рассказал о сумме отступных для европейских клубов в новом контракте

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» рассказал о сумме отступных для европейских клубов в новом контракте футболиста.

«Сумма в 20 миллионов евро близка к реальности. Костя — перспективный нападающий, ему 21 год. Он бы уже сейчас мог играть в Европе. Но обстоятельства в мире усложняют ситуацию», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что иностранный клуб может подписать 21-летнего россиянина, заплатив 20 миллионов евро.

В пятницу, 1 декабря, «Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным до лета 2028 года. Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с бело-голубыми не будет опции выкупа для российских клубов.