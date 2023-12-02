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Сегодня, 12:53

Агент Радмановаца заявил, что у игрока есть предложения из Турции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Боян Минич рассказал об интересе к Николе Радмановацу со стороны ряда иностранных клубов.

«Никола проводит отличный сезон, у него прекрасные перспективы. Его контракт с «Балтикой» действует до лета 2025 года. Ему нравится клуб, люди, которые там работают, Калининград — невероятный город. Он там реально очень счастлив. В то же время я регулярно получаю множество звонков по нему от разных клубов. В данный момент есть одно официальное предложение — от клуба из Турции. Есть интерес из Венгрии, Израиля, Китая, в нем заинтересован «Партизан». Перевод денег в России сложно осуществить? Вовсе нет, тут не возникло бы никакой проблемы. У нас есть один способ. Если, к примеру, «Балтика» решила бы с ним расстаться, деньги просто прошли бы транзитом через сербскую компанию», — приводит слова Минича «РБ Спорт».

26-летний Радмановац в сезоне-2023/24 провел 21 матч во всех турнирах и не совершил результативных действий.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-radmanovatsa-est-predlozhenie-iz-turtsii-interes-ot-partizana/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
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Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
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Бенхамин Гарре

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П
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Квинси Промес

Спартак

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 5
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