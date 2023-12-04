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Сегодня, 10:31

Тюкавин заявил, что ему не приятно видеть свою детскую фотографию в футболке «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как относится к упоминаниям его детского фото в форме «Спартака».

«Храню ли я ту футболку «Спартака»? Видимо, она хранится у вас. Даже на днях видел пару постов в соцсетях с этой фотографией, и не понимаю, для чего это все делается. Знаете, что я динамовец, но нашли это фото из детства и прикопались. Мне не очень приятно видеть его», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Ранее в социальных сетях появилась фотография маленького Тюкавина в футболке «Спартака».

В пятницу, 1 декабря, «Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным до лета 2028 года. Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с бело-голубыми не будет опции выкупа для российских клубов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601646-prikopalis-mne-ne-ochen-priyatno-videt-yego-tyukavin-o-foto-gde-on-v-futbolke-spartaka
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

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Александр Соболев

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 5
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 5
И К Ж
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