Агент Клаудиньо назвал агрессией подкат Пиняева против бразильца
Агент бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия в разговоре с «СЭ» высказался о подкате хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева, за который россиянин получил желтую карточку.
«Это был очень опасный прием. Мое мнение: красная карточка. Это агрессия», — сказал Гарсия «СЭ».
Встреча в Москве в рамках 17-го тура РПЛ завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
После 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на 6-й строчке (28).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
5
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
Результаты / календарь
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19 тур
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22 тур
23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4
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