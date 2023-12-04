Агент Клаудиньо назвал агрессией подкат Пиняева против бразильца

Агент бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия в разговоре с «СЭ» высказался о подкате хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева, за который россиянин получил желтую карточку.

«Это был очень опасный прием. Мое мнение: красная карточка. Это агрессия», — сказал Гарсия «СЭ».

Встреча в Москве в рамках 17-го тура РПЛ завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

После 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на 6-й строчке (28).