«Спартак» готов отпустить Мозеса зимой, если игроку поступит предложение

«Спартак» будет готов опустить по обоюдному соглашению Виктора Мозеса зимой, если футболисту поступит предложение, сообщает Metaratings.ru.

32-летний Мозес выступает за «Спартак» с июля 2021 года. Всего за московский клуб он провел 78 матчей, забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.