Тюкавин — о возвращении в состав «Динамо» после травмы колена: «Не могу сказать, что сейчас готов на все сто процентов»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о конкуренции с новым форвардом бело-голубых Иваном Сергеевым за место в составе и оценил свое состояние после травмы колена.
Форвард получил повреждение крестообразной связки правого колена 2 марта 2025 года в матче 19-го тура РПЛ-2024/25 против «Ростова» (1:1). 23-летний россиянин вернулся на поле 13 сентября 2025 года — он вышел на замену во втором тайме игры 8-го тура РПЛ-2025/26 против «Спартака» (2:2).
«Почему место в составе «Динамо» — мое? Ванька Сергеев молодец, хорошо играет, борется за все мячи. Да, по результативности все не так хорошо, Ваня это и сам понимает, по нему видно. Я его только поддерживаю. Если понадобится его заменить, наверное, я готов, но надо пройти много работы. Прошел большой этап восстановления, шесть с половиной месяцев, я с командой тренируюсь, наверное, месяца полтора только. Не могу сказать, что готов на все сто процентов. Остаются еще маленькие процентики, чтобы набрать форму.
Дружба с Сергеевым? Мне кажется, я стараюсь со всеми дружить, ни с кем не конфликтовать. До этого Федя Смолов был в команде — то же самое. Нормально общались и за пределами поля встречались. Не знаю, как так получается. Наверное, надо уметь находить контакт друг с другом. Да, мы конкуренты по позиции на поле, но понимаем, что делаем одно дело, помогаем друг другу и команде», — сказал Тюкавин в интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».
После травмы Тюкавин провел 2 матча за «Динамо». 17 сентября 2025 года он появился в стартовом составе на матч FONBET Кубка России против «Сочи» (4:0) и забил гол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1