Тюкавин — о возвращении в состав «Динамо» после травмы колена: «Не могу сказать, что сейчас готов на все сто процентов»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о конкуренции с новым форвардом бело-голубых Иваном Сергеевым за место в составе и оценил свое состояние после травмы колена.

Форвард получил повреждение крестообразной связки правого колена 2 марта 2025 года в матче 19-го тура РПЛ-2024/25 против «Ростова» (1:1). 23-летний россиянин вернулся на поле 13 сентября 2025 года — он вышел на замену во втором тайме игры 8-го тура РПЛ-2025/26 против «Спартака» (2:2).

«Почему место в составе «Динамо» — мое? Ванька Сергеев молодец, хорошо играет, борется за все мячи. Да, по результативности все не так хорошо, Ваня это и сам понимает, по нему видно. Я его только поддерживаю. Если понадобится его заменить, наверное, я готов, но надо пройти много работы. Прошел большой этап восстановления, шесть с половиной месяцев, я с командой тренируюсь, наверное, месяца полтора только. Не могу сказать, что готов на все сто процентов. Остаются еще маленькие процентики, чтобы набрать форму.

Дружба с Сергеевым? Мне кажется, я стараюсь со всеми дружить, ни с кем не конфликтовать. До этого Федя Смолов был в команде — то же самое. Нормально общались и за пределами поля встречались. Не знаю, как так получается. Наверное, надо уметь находить контакт друг с другом. Да, мы конкуренты по позиции на поле, но понимаем, что делаем одно дело, помогаем друг другу и команде», — сказал Тюкавин в интервью журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

После травмы Тюкавин провел 2 матча за «Динамо». 17 сентября 2025 года он появился в стартовом составе на матч FONBET Кубка России против «Сочи» (4:0) и забил гол.