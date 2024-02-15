Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» высказался на тему своей мечты игры за мадридский «Реал». Российский футболист отметил, что его вдохновляет пример трансфера Арсена Захаряна в Испанию.

— Ты говорил, что твоя мечта — «Реал». Сколько надо забить за сезон в РПЛ, чтобы уехать в Мадрид?

— Чем больше — тем лучше. Надо стараться больше забивать, а дальше, может, и получится, заметят. Не люблю что-то загадывать. Просто хочу играть за «Динамо», забивать, приносить пользу, а дальше — как получится.

— Думаешь, уровень «Реала» — это вообще реально?

— Может, и реально. Почему нет?

— Пример Захаряна вдохновляет?

— Конечно. Он молодец, доказал своей игрой, что все возможно. Сейчас Арсен в «Реал Сосьедад», ему там все нравится, потихоньку привыкает, стал часто играть.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых.