Форвард «Динамо» Тюкавин назвал свою слабую сторону

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал о своих плюсах и минусах. Российский футболист рассказал, в каком компоненте ему стоит прибавить.

— В этом году ты наконец стал основным форвардом «Динамо». Почувствовал, что это другая ответственность?

— Особо не почувствовал, хотя, конечно, есть ответственность за реализацию моментов. Надо работать над ней, над выходами один на один. Где-то в сложных ситуациях мяч залетает в ворота, а в более простых я не забиваю.

— С чем это связано? Волнение?

— Может, не моя это сильная сторона — бежать 20-30 метров один на один и еще постараться забить. Будем работать, чтобы прибавить в этом компоненте.

— Твое — это замыкать?

— Да. Игра в штрафной, когда никуда не надо бегать, пока удается лучше.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых.