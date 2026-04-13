Тюкавин лишил чемпионат России рекорда

Гол Константина Тюкавина на пятой добавленной минуте принес «Динамо» победу над «Акроном» (3:2). Таким образом, ничьими завершились шесть из восьми матчей 24-го тура (в воскресенье «Сочи» обыграл ЦСКА).

Это повторение рекорда турнира, а если бы не динамовский нападающий, был бы установлен новый. В 1994, 2001, 2004, 2006 и 2020 годах случалось по одному мирному туру, а в 2010-м — аж два.