Шесть матчей 24-го тура завершились вничью: таблица РПЛ

В понедельник, 13 апреля, матчем «Акрон» — «Динамо» (2:3) завершился 24-й тур чемпионата России. Примечательно, что шесть из восьми игр закончились вничью.

Кроме бело-голубых победу в туре одержал занимающий последнее, 16-е место в таблице «Сочи», который обыграл ЦСКА (1:0).

Результаты всех матчей 24-го тура РПЛ

В 25-м туре встречаются: 17 апреля «Ростов» — «Сочи» (19.30);

18 апреля «Оренбург» — «Локомотив» (12.00), «Крылья Советов» — ЦСКА (14.30), «Рубин» — «Акрон» (17.00), «Пари НН» — «Динамо» (19.30);

19 апреля «Динамо» Мх — «Зенит» (14.30), «Спартак» — «Ахмат» (17.00), «Краснодар» — «Балтика» (19.30).

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