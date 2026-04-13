Шесть матчей 24-го тура завершились вничью: таблица РПЛ
В понедельник, 13 апреля, матчем «Акрон» — «Динамо» (2:3) завершился 24-й тур чемпионата России. Примечательно, что шесть из восьми игр закончились вничью.
Кроме бело-голубых победу в туре одержал занимающий последнее, 16-е место в таблице «Сочи», который обыграл ЦСКА (1:0).
- Скандальная ничья в битве лидеров: Педро удалили в спорной ситуации, но «Зенит» выстоял в меньшинстве
- Теперь Монтес — главный бомбардир Галактионова. Но что с «Локо» весной?
- «Балтика» упустила победу и потеряла Хиля. «Пари НН» сравнял счет в конце потрясающим ударом со штрафного
- Катастрофа Челестини. ЦСКА проиграл «Сочи», который не побеждал пять с половиной месяцев
- «Спартаку» в Ростове не хватило гола юбиляра Зобнина. Красно-белые упустили шанс обойти ЦСКА
Результаты всех матчей 24-го тура РПЛ
В 25-м туре встречаются: 17 апреля «Ростов» — «Сочи» (19.30);
18 апреля «Оренбург» — «Локомотив» (12.00), «Крылья Советов» — ЦСКА (14.30), «Рубин» — «Акрон» (17.00), «Пари НН» — «Динамо» (19.30);
19 апреля «Динамо» Мх — «Зенит» (14.30), «Спартак» — «Ахмат» (17.00), «Краснодар» — «Балтика» (19.30).
Источник: Таблица РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
8
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
9
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
10
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|3 : 1
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|0 : 1
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|0 : 2
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
Новости