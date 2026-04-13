Дзюба — о поражении «Акрона» от «Динамо»: «Мы проклятые»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в 24-м туре РПЛ.

Игра проходила 13 апреля. «Акрон» сумел сравнять счет с пенальти на 88-й минуте, но пропустил решающий гол на 90+5-й.

«Без комментариев. Мы проклятые просто», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

«Акрон» потерпел третье поражение подряд и с 22 очками идет 12-м в турнирной таблице. В следующем туре тольяттинцы в Казани сыграют с «Рубином». Матч пройдет 18 апреля.

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