Официальный Твиттер сборной России оценил ввод мяча вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в матче 26-го тура чемпионата России с ЦСКА.

20-летний голкипер бросил мяч до середины поля, после чего "быки" реализовали успешную атаку и забили гол.

– Как вам сумасшедший ввод мяча от вратаря молодежной сборной России Матвея Сафонова?! – написано в Твиттере сборной России.

В текущем сезоне Сафонов провел 17 игр за "Краснодар" и пропустил 15 голов.

Как вам сумасшедший ввод мяча от вратаря молодежной сборной России Матвея Сафонова?! 🤾‍♀️🔥 pic.twitter.com/mSnc8ya1yi – Сборная России (@TeamRussia) 29 апреля 2019 г.

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