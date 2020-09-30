Tuttosport: «Спартак» улучшил предложение по защитнику «Наполи» Хюсаю

«Спартак» сделал новое предложение по защитнику «Наполи» Эльсеиду Хюсаю, сообщает Partenopei.net со ссылкой на Tuttosport.

По данным источника, красно-белые предлагают за 26-летнего албанца 8 миллионов евро. Сообщается, что московский клуб готов подписать игрока на 5 лет с зарплатой в 3 миллиона евро в год. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Спартак» предлагал за защитника 7 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Хюсай провел за «Наполи» 2 матча, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость албанца в 14 миллионов евро.