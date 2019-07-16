Турнирная таблица с учетом ВАР от "Сочи"

"Сочи" в клубном Twitter опубликовал турнирную таблицу с расчетом использования системы ВАР в первом туре чемпионата России. В ней команда занимает пятое место, а "Спартак" идет на 15-м.

Напомним, красно-белые в первом туре победили сочинцев со счетом 1:0. Во время игры главный арбитр встречи Владимир Москалев принял ряд ошибочных решений.

По мнению департамента судейства, победный гол "Спартака" на 90+3-й минуте встречи засчитывать было нельзя. Кроме того, на 21-й минуте в ворота москвичей не назначили пенальти. Москалев после этого матча был отстранен.

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что онлайн-использование ВАР в чемпионате России может начаться уже со 2-го тура чемпионата.