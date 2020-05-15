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Турнир ФНЛ признан завершенным: «Ротор» и «Химки» выходят в РПЛ

13:55
Футболка игрока «Ротора». Фото Федор Успенский, "СЭ"
Футболка игрока «Ротора». Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Сегодня, 15 мая, на Исполкоме Российского футбольного союза (РФС) состоялось очередное заседание, на котором было принято решение, что 15-я и 16-я команды РПЛ по итогам сезона-2019/20 вылетают в ФНЛ.

«Два клуба покинут РПЛ без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ, при этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования. В противном случае, эти клубы могут быть заменены на другие. Приоритет будет отдаваться командам, которые заняли 15-е и 16-е места в чемпионате России в сезоне-2019/20», — говорится в официальном заявлении РПЛ.

По итогам сезона-2019/20 «Ротор» (первое место и 56 очков) и «Химки» (вторая строчка и 54 балла) получают право подняться в РПЛ.

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