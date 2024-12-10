Тульский «Арсенал» заинтересован в аренде нападающего «Краснодара» Кокшарова

По информации «СЭ», нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров может продолжить вторую часть сезона в Туле.

Бывший тренер «быков» Александр Сторожук, который сейчас возглавляет «Арсенал», заинтересован в аренде форварда.

19-летний Кокшаров в текущем сезоне провел за «Краснодар» два матча в Кубке России, не отметившись результативными действиями. Контракт нападающего с южанами рассчитан до окончания сезона-2024/25.