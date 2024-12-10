Семин сравнил уровень игры Угальде и Кордобы

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» сравнил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде и форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Они разные игроки, но, думаю, что одного уровня. У Кордобы тоже есть свои преимущества, потому что его команда в турнирной таблице выше, чем «Спартак». Он игрок командный, такой стержень «Краснодара», — сказал Семин «СЭ».

Угальде с 15 голами возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ, Кордоба с 8 мячами занимает пятую строчку.

Александр Абустин