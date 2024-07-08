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Сегодня, 16:09

Тульский «Арсенал» арендовал хавбека «Локомотива» Никитина

Руслан Минаев
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Полузащитник «Локомотива» Андрей Никитин проведет следующий сезон в «Арсенале», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Тульский клуб арендовал 23-летнего россиянина до конца сезона-2024/25.

Сезон-2023/24 игрок провел в аренде в «СКА Хабаровске». В 34 матчах он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Локомотив (Москва)
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