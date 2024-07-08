Тульский «Арсенал» арендовал хавбека «Локомотива» Никитина

Полузащитник «Локомотива» Андрей Никитин проведет следующий сезон в «Арсенале», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Тульский клуб арендовал 23-летнего россиянина до конца сезона-2024/25.

Сезон-2023/24 игрок провел в аренде в «СКА Хабаровске». В 34 матчах он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.