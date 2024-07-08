Тульский «Арсенал» арендовал хавбека «Локомотива» Никитина
Полузащитник «Локомотива» Андрей Никитин проведет следующий сезон в «Арсенале», сообщает пресс-служба железнодорожников.
Тульский клуб арендовал 23-летнего россиянина до конца сезона-2024/25.
Сезон-2023/24 игрок провел в аренде в «СКА Хабаровске». В 34 матчах он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
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|Динамо
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
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|Ахмат
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|0
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|0-0
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|Химки
|0
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|0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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