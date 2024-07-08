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«Динамо»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

Опубликовано расписание игр «Динамо» Москва на лето 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Скопинцев (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» начнет сезон-2024/2025 с матча против «Факела» в чемпионате России в субботу, 20 июля. Также летом команда проведет три игры в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр бело-голубых. Время начала — московское.

«Динамо»: расписание матчей лето 2024

20 июля, суббота

20:00. «Динамо» Москва — «Факел» — Премьер-лига

27 июля, суббота

17:30. «Динамо» Москва — «Локомотив» — Премьер-лига

31 июля, среда

18:30. «Спартак» — «Динамо» Москва — Кубок России

3 августа, суббота

15:00. «Акрон» — «Динамо» Москва — Премьер-лига

10 августа, суббота

17:30. «Зенит» — «Динамо» Москва — Премьер-лига

14 августа, среда

19:30. «Динамо» Москвам — «Динамо» Махачкала — Кубок России

17 августа, суббота

17:00. «Динамо» Москва — «Крылья Советов» — Премьер-лига

25 августа, воскресенье

17:30. «Динамо» Москва — «Краснодар» — Премьер-лига

28 августа, среда

19:30. «Динамо» Москва — «Крылья Советов» — Кубок России

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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