«Динамо»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
Опубликовано расписание игр «Динамо» Москва на лето 2024
«Динамо» начнет сезон-2024/2025 с матча против «Факела» в чемпионате России в субботу, 20 июля. Также летом команда проведет три игры в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр бело-голубых. Время начала — московское.
«Динамо»: расписание матчей лето 2024
20 июля, суббота
20:00. «Динамо» Москва — «Факел» — Премьер-лига
27 июля, суббота
17:30. «Динамо» Москва — «Локомотив» — Премьер-лига
31 июля, среда
18:30. «Спартак» — «Динамо» Москва — Кубок России
3 августа, суббота
15:00. «Акрон» — «Динамо» Москва — Премьер-лига
10 августа, суббота
17:30. «Зенит» — «Динамо» Москва — Премьер-лига
14 августа, среда
19:30. «Динамо» Москвам — «Динамо» Махачкала — Кубок России
17 августа, суббота
17:00. «Динамо» Москва — «Крылья Советов» — Премьер-лига
25 августа, воскресенье
17:30. «Динамо» Москва — «Краснодар» — Премьер-лига
28 августа, среда
19:30. «Динамо» Москва — «Крылья Советов» — Кубок России
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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