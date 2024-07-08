«Локомотив» отказал «Динамо» в продаже Сильянова за 5 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», «Динамо» сделало попытку приобрести футболиста «Локомотива» Александра Сильянова.

Бело-голубые предложили за трансфер 23-летнего защитника 5 миллионов евро, однако железнодорожники ответили отказом. Отступные по выкупу Сильянова, по имеющейся информации, составляют 10 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Сильянов провел 23 матча в РПЛ, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей. Также он вышел на поле в 6 товарищеских встречах сборной России.