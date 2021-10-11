Евсеев иронично отреагировал на назначение нового тренера в «Локомотиве»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев отреагировал на назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера клуба. Специалист в Instagram сравнил себя с немцем.

«Высшее место — восьмое и три спасения. Два спасения и девятое место с «Уфой», — написал Евсеев.

5 октября «Локомотив» объявил об увольнении Николича. 42-летний серб работал в команде с июня 2020 года. 10 октября московский клуб возглавил немец Маркус Гисдоль. До назначения в «Локомотив» Гисдоль с 2016 по 2018 год возглавлял «Гамбург», а с 2018 по 2021 год — «Кельн».

Евсеев тренирует «Шинник» с 1 июня 2021 года. Команда после 14 туров ФНЛ-2 лидирует в своей группе.