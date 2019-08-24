Троевластие в РПЛ. «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью и догнали «Зенит» в турнирной таблице

«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 7-го тура чемпионата России — 1:1.

В составе «быков» отличился форвард Магомед-Шапи Сулейманов, за железнодорожников забил хавбек Гжегож Крыховяк.

«Локомотив» и «Краснодар» набрали по 14 очков и догнали «Зенит» в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Краснодар» — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (1:1)

Голы: Крыховяк, 5 (0:1). Сулейманов, 42 (1:1).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Фьолусон, Спаич, Стоцкий, Сулейманов, Вилена (Камболов, 71), Олссон, Уткин (Намли, 68), Вандерсон Масиэл, И.Игнатьев (Берг, 76).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Мурило, Хеведес, Идову, Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Ант.Миранчук (Ал.Миранчук, 72), Смолов (Джорджевич, 84).

Предупреждения: Живоглядов, 38. Вилена, 46. Жемалетдинов, 55. Вандерсон Масиэл, 56. Идову, 83.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир), Хатуев (Грозный).

ВАР: Карасев (Москва). Вилков (Нижний Новгород).

24 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».

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