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Три сумасшедших сэйва Максименко за минуту в матче «Спартак» — «Зенит»

20:11
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко сделал три сэйва за минуту в первом тайме матча 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

22-летний Максименко дважды потащил удары хавбека сине-бело-голубых Александра Ерохина и спас свои ворота после момента с участием форварда Артема Дзюбы.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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