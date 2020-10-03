Вратарь «Спартака» Александр Максименко сделал три сэйва за минуту в первом тайме матча 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

22-летний Максименко дважды потащил удары хавбека сине-бело-голубых Александра Ерохина и спас свои ворота после момента с участием форварда Артема Дзюбы.

Максименко выдал три безумных сейва за минуту ?



Что сегодня творит Саня ?https://t.co/Ks8go9ug4h pic.twitter.com/aPTUcOcN1q — Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2020

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»