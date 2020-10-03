Три сумасшедших сэйва Максименко за минуту в матче «Спартак» — «Зенит»
20:11
Вратарь «Спартака» Александр Максименко сделал три сэйва за минуту в первом тайме матча 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».
22-летний Максименко дважды потащил удары хавбека сине-бело-голубых Александра Ерохина и спас свои ворота после момента с участием форварда Артема Дзюбы.
Максименко выдал три безумных сейва за минуту ?— Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2020
Что сегодня творит Саня ?https://t.co/Ks8go9ug4h pic.twitter.com/aPTUcOcN1q
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