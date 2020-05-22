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Три футболиста «Оренбурга» не смогли улететь в Россию из-за отсутствия документов

23:04
Рикарду Алвеш. Фото Instagram.
Рикарду Алвеш. Фото Instagram.
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По данным «СЭ», три футболиста «Оренбурга» — хорват Даниэл Мишкич, серб Урош Радакович и португалец Рикарду Алвеш — не смогли в пятницу, 22 мая, улететь в Россию на частном самолете из Белграда.

На борту находились главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович, футболисты самарцев и «Уфы», а вот на представителей «Оренбурга», которые также резервировали себе места на рейс, клуб так и не прислал необходимые документы. Теперь игрокам придется отправиться по маршруту Белград-Загреб-Франкфурт-Минск-Москва-Оренбург. (Константин Алексеев)

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