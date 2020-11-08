«Динамо» разгромило «Локомотив». У команды Николича были удалены Райкович и Гильерме

В матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» принимало «Локомотив». Хозяева подержали победу со счетом 5:1.

В составе бело-голубых голами отметились Роман Евгеньев, Клинтон Нжи, Даниил Лесовой, Даниил Фомин (с пенальти) и Константин Рауш. Елиснтвенный гол «Локо» на счету Зе Луиша.

Красно-зеленые заканчивали матч вдевятером. Еще в первом тайме за две желтые карточки был удален Слободан Райкович, а во второй половине Гильерме получил красную карточку за игру рукой за пределами штрафной. У «Динамо» в концовке встречи был удален Сергей Паршивлюк.

«Локо» терпит третье поражение подряд в РПЛ. А вот «Динамо» выиграло третий матч подряд и занимает четвертое место.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

14-й тур

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 5:1 (2:1)

Голы: Евгеньев, 3 (1:0). Нжи, 33 (2:0). Зе Луиш, 45+2 (2:1). Лесовой, 60 (3:1). Фомин, 86 — с пенальти (4:1). Рауш, 90+2 (5:1).

«Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Скопинцев, Нжи (Моро, 67), Каборе (Терехов, 83. Рауш, 90+1), Фомин (Москвичев, 90), Шиманьски, Лесовой, Тюкавин (Варела, 83).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Мурило, Райкович, Живоглядов (Коченков, 66), Рыбчинский (Магкеев, 46), Крыховяк, Миранчук (Лисакович, 46), Куликов (Мухин, 67), Зе Луиш, Смолов (Камано, 34).

Предупреждения: Плиев, 25. Шиманьски, 28. Куликов, 35. Райкович, 37. Гильерме, 39. Паршивлюк, 54. Паршивлюк, 78. Магкеев, 84.

Удаления: Райкович, 38 (грубая игра, вторая ж.к.). Гильерме, 64 (игра рукой за штрафной).

Судьи: Панин (Дмитров). Шаламберидзе (Москва), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Амелин (Тула). Чельцов (Москва).

8 ноября. Москва. Стадион «Динамо».