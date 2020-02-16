Тренерский штаб сборной России посетил тренировку «Ахмата»
14:24
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым посетил тренировку «Ахмата». Об этом сообщает официальный Twitter национальной команды.
Тренерский штаб сборной России посетил тренировку ФК «Ахмат» на сборе в Турции pic.twitter.com/pBLOdFqVmA— Сборная России (@TeamRussia) February 16, 2020
«Ахмат» готовится к возобновлению сезона в Турции. Команда занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 19 очков в 19 играх.
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