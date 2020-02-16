РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Тренерский штаб сборной России посетил тренировку «Ахмата»

14:24
Теги:

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым посетил тренировку «Ахмата». Об этом сообщает официальный Twitter национальной команды.

«Ахмат» готовится к возобновлению сезона в Турции. Команда занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 19 очков в 19 играх.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 22297
Все опросы
Какому топ-клубу РПЛ больше других требуется усиление зимой-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир