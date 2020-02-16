Тренерский штаб сборной России посетил тренировку «Ахмата»

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым посетил тренировку «Ахмата». Об этом сообщает официальный Twitter национальной команды.

Тренерский штаб сборной России посетил тренировку ФК «Ахмат» на сборе в Турции pic.twitter.com/pBLOdFqVmA — Сборная России (@TeamRussia) February 16, 2020

«Ахмат» готовится к возобновлению сезона в Турции. Команда занимает 12-е место в чемпионате России, имея в активе 19 очков в 19 играх.