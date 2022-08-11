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Экс-игрок «Спартака» Деменко считает, что у Роша не сложилось в московском клубе

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко рассказал, что думает о расторжении контракта между красно-белыми и бразильцем Педро Роша.

«Понятно, что он хотел быть в составе и получать доверие тренеров. Но есть же качества футболиста, тренировочный процесс, общение в коллективе. Некоторые футболисты, приходя в команду, не заводят близких друзей и уходят в себя. А по игре — тренер ему может доверять, потом он играет один матч, другой, и непонятно, что делает. Его убирают из состава. Потом приходит другой тренер, а игрок может быть не готов к требованиям. Такое хоть и редко, но бывает. Я смотрел на Рошу — он неплохой футболист, на самом деле. Но бывают разные факторы — не идет что-то в команде», — цитирует Деменко «Газете.Ru».

Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года из «Гремиу». На его счету 1 гол в 19 матчах за основную команду красно-белых. С 2019 года форвард выступал в бразильских «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды из «Спартака».

11 августа «Спартак» объявил о расторжении контракта с Педро Рошей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/11/18307838.shtml
Педро Роша
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3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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 - : -
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Ростов

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 2
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Батраз Гурциев

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И К Ж
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