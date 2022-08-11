Экс-игрок «Спартака» Деменко считает, что у Роша не сложилось в московском клубе
Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко рассказал, что думает о расторжении контракта между красно-белыми и бразильцем Педро Роша.
«Понятно, что он хотел быть в составе и получать доверие тренеров. Но есть же качества футболиста, тренировочный процесс, общение в коллективе. Некоторые футболисты, приходя в команду, не заводят близких друзей и уходят в себя. А по игре — тренер ему может доверять, потом он играет один матч, другой, и непонятно, что делает. Его убирают из состава. Потом приходит другой тренер, а игрок может быть не готов к требованиям. Такое хоть и редко, но бывает. Я смотрел на Рошу — он неплохой футболист, на самом деле. Но бывают разные факторы — не идет что-то в команде», — цитирует Деменко «Газете.Ru».
Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года из «Гремиу». На его счету 1 гол в 19 матчах за основную команду красно-белых. С 2019 года форвард выступал в бразильских «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды из «Спартака».
11 августа «Спартак» объявил о расторжении контракта с Педро Рошей.
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Краснодар
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